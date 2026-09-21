Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen ve büyük bir ilgi gören Türkiye Sinema Festivali'nin bu yıl çok daha geniş bir kapsamla sinemaseverlerin karşısına çıkacağını duyurdu.

Sinemanın birleştirici gücünü Türkiye'nin dört bir yanında yeniden hissettirmeyi amaçlayan festival, 26-27 Eylül tarihlerinde sinemaseverleri ağırlayacak. Organizasyon kapsamında 75 ilde, yaklaşık 1.500 salonda, toplam 17 yerli ve yabancı film izleyiciyle buluşacak.

İki Gün Boyunca Biletler 90 Lira

Sinema salonlarının sürdürülebilirliğine katkı sunmak ve her yaştan vatandaşın sanata erişimini kolaylaştırmak amacıyla düzenlenen festivalde fiyatlar sabitlendi. İki gün sürecek etkinlik boyunca gösterimdeki tüm filmlerin biletleri 90 lira olacak. Biletlerin bugünden itibaren satışa sunulduğu belirtilirken, sinemaseverlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Hangi Filmler Vizyonda Olacak? Geniş Seçki Dikkat Çekiyor

Festival programında yılın en çok konuşulan yapımlarının yanı sıra her zevke hitap eden zengin bir içerik yer alıyor. Aile filmlerinden animasyonlara, macera yapımlarından büyük bütçeli gişe filmlerine kadar geniş bir seçki sinemaseverleri bekliyor.

Sinema salonlarını dolduracak olan dev yapımlar arasında;

Avengers: Endgame ,

Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün ,

Odyssey , Burak Özçivit'in Ekranlara Döndüğü "Güneşin Doğduğu Yer" Dizisinin Konusu Ne, Ne Zaman Başlıyor? İçeriği Görüntüle

Oyuncak Hikayesi 5 gibi dünya çapında milyonları peşinden sürükleyen filmler de yer alıyor.

Bakan Ersoy, başta gençler ve aileler olmak üzere tüm vatandaşları ortak seyir heyecanını paylaşmaya ve bu büyük kültür şölenine ortak olmaya davet etti.