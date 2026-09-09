Ekranların ilgiyle takip edilen yapımı Muhtemel Aşk, temposu bir an olsun düşmeyen yeni bölüm fragmanıyla yine nefes kesti. Yayınlanan 13. bölüm 2. fragmanında, hikayenin düğümleri giderek daha da karmaşık bir hal alıyor.

Ali İçin Büyük Savaş Başlıyor

Fragmana damga vuran olayların başında küçük Ali'nin velayet mücadelesi yer alıyor. Kadir, yeğeni Ali’yi vasisi Defne’nin elinden alabilmek için hukukî ve kişisel tüm yolları denemeye başlarken; Özlem’in cephesinde ise kafaları karıştıran çok önemli bir şüphe beliriyor: Özlem, Ali’nin babasının Tolga olduğundan şüpheleniyor.

Bu şüphenin ardındaki sırlar ve geçmişin karanlık noktaları merak uyandırırken, Kadir ve Defne arasında yaşanan şiddetli tartışma işleri tamamen kopma noktasına getiriyor.

Sosyal Hizmetler Devrede ve Şoke Eden Şart!

İkili arasındaki gerilimin ardından Sosyal Hizmetler’in araya girerek Ali’yi aileden alması, tüm dengeleri altüst ediyor. Yaşanan bu gelişmeyle birlikte köşeye sıkışan Kadir, yeğenini yeniden alacağına dair çevresine sert güvenceler veriyor.

Ancak Kadir’in karşısına çıkan Defne, hiç kimsenin tahmin edemeyeceği hamleyi yapıyor. Defne’nin dile getirdiği, “Bir şartla alabilirsin… Evlen benimle!” sözleri Kadir’i adeta şoke ediyor.

Yeni Bir Dönemin Kapısı Aralanıyor

Defne’nin bu cüretkar şartı, ikili arasında yepyeni bir dönemin kapısını aralarken; Kadir'in bu teklife ne yanıt vereceği ve Ali’nin geçmişine dair sırların yeni bölümde aydınlığa kavuşup kavuşmayacağı izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Muhtemel Aşk, merakla beklenen yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00'de ekranlarda olacak.