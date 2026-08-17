Muhtemel Aşk’ın 9. bölümünde yaşanan kazanın ardından hafızasının bir bölümünü kaybeden Defne, Kadir’i kocası olarak hatırlamıştı. Doktorların uyarısı üzerine gerçeğin kendisine anlatılmaması ve yeni bir şok yaşatılmaması gereken Defne, kendisini Kadir’in eşi sanarak onun evine yerleşmişti.

Bu durum başta Tolga olmak üzere çevresindeki herkesi zor durumda bırakırken, Kadir de hiç beklemediği bu “evlilik” durumunun içerisinde kalmıştı.

Muhtemel Aşk 10. Bölüm Fragmanında Büyük Sürpriz

Yayınlanan 10. bölüm fragmanında ise dengeleri değiştirecek gelişmeler yaşanıyor. Defne, unuttuğu anıları yeniden hatırlıyor. Hafızasının yerine gelmesiyle birlikte Kadir’le olan ilişkisine dair önemli bir karar alan Defne, Kadir’e nikâh tazelemek istediğini söylüyor. Fragmanın en dikkat çeken anlarından biri ise Defne’nin beyazlar içinde gelinlikle Kadir’in karşısına çıkması oluyor.

Kadir Aşkını Gizleyemiyor

Defne’yi gelinlik içerisinde gören Kadir’in yaşadığı duygu yoğunluğu fragmana damga vuruyor. Kadir’in Defne’ye olan büyük aşkını gizleyememesi, ikili arasında romantik anların yaşanacağının sinyalini veriyor.

Öte yandan Defne’nin hafızasını tamamen kazanmasının ardından ilişkilerde nasıl bir değişim yaşanacağı da yeni bölümün en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor.

Yeni Bölümde Neler Olacak?

Defne’nin geçmişi tamamen hatırlamasıyla birlikte Kadir ve Defne arasındaki ilişki yeni bir boyut kazanacak. Ancak ikilinin önünde yalnızca romantik bir yakınlaşma değil, geçmişten gelen hesaplaşmalar ve çevrelerindeki kişilerin müdahaleleri de bulunuyor.

Muhtemel Aşk 10. bölüm, yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Yeni bölüm fragmanını izlemek için tıklayınız: