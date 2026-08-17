Tv8 ekranlarının reyting rekorları kıran yarışma programı MasterChef Türkiye, 2026 sezonunda nefes kesen bir eleme gecesiyle ekranlara geldi. Yeni sezonun ilk haftasında potaya giren 8 iddialı yarışmacı, şrofere tabak beğendirmek için tezgah başındaydı.

İlk Turda Potadan Çıkanlar Sevinç Yaşadı

Demirhan, Burçin, Enes, Batuhan, Nilay, Kübra, Simge ve Tolğa’nın kıyasıya mücadele ettiği gecenin ilk etabında ana malzeme domates olarak belirlendi. Yarışmacılara verilen 45 dakikalık sürenin ardından şeflerin yaptığı tadım değerlendirmesi sonucunda Batuhan, Nilay, Kübra ve Simge en başarılı tabakları çıkararak eleme potasından çıkmayı başardı ve bir hafta daha yarışmada kalmayı garantiledi.

Final Etabında Nefesler Tutuldu: Demirhan ve Enes Son İkili Oldu

Yaratıcılık etabında potadan çıkamayan Tolğa, Demirhan, Enes ve Burçin ikinci turda siyah önlüklerini giyerek yeniden tezgah başına geçti. Bu kritik etapta Mehmet Şef’in özel imza tabağı olan "kırlangıç yüzgeci çorbası" istendi.

55 dakikalık zorlu sürenin sonunda şefler tabakları tek tek inceledi. Gecenin sonunda en başarısız iki ismi Demirhan ve Enes oluşturdu.

MasterChef Türkiye 2026’nın İlk Elenen İsmi Demirhan Oldu

Şeflerin gerçekleştirdiği son değerlendirmenin ardından rakiplerinin gerisinde kalan Demirhan Ali, MasterChef Türkiye 2026 sezonuna veda eden ilk yarışmacı oldu. Ana kadroya 7. sıradan giren genç yarışmacının erken vedası stüdyoda duygusal anlara neden olurken, Enes ise yarışmada kalma mücadelesini sürdürme hakkı kazandı.