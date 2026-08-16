9. Bölümde Neler Yaşandı?

Dizinin son yayınlanan 9. bölümü, izleyicilere duygu dolu ve gerilim hattı yüksek anlar yaşattı:

Defne’nin Hafıza Kaybı ve Büyük Sürpriz: Geçirdiği ağır trafik kazasının ardından hastanede gözlerini açan Defne, herkesi şaşkına çeviren bir durumla karşı karşıya kaldı. Hafızasının bir kısmını kaybeden Defne, Kadir’i kendi kocası zannetmeye başladı.

Evlilik Oyunu Tırmandı: Doktorların Defne’ye yeni bir şok yaşatılmaması yönündeki uyarısı üzerine Kadir, bu durumu bir süre idare etmek zorunda kaldı. Taburcu olan Defne’nin Kadir’in evine taşınmasıyla evde büyük bir kriz patlak verdi. Muhtemel Aşk 7. Bölümde Neler Oldu? Defne ve Kadir İçin Çıkmaz Sokak! 8. Bölüm 2. Fragman Yayında! İçeriği Görüntüle

Tolga ve Selma’nın Tepkisi: Defne’nin Kadir’in yanında kalmasına ve onu eşi sanmasına çılgına dönen Tolga, gerçekleri anlatmak için fırsat kolladı. Evdeki huzursuzluğu tırmandıran Selma ise bu "evlilik oyununa" sert tepkiler vererek Defne ile sık sık karşı karşıya geldi.

Leyla’nın Hamlesi ve Beklenmedik Yakınlaşma: Leyla’nın aniden ortaya çıkması ortalığı daha da karıştırırken, aynı çatı altında kalan Defne ve Kadir arasındaki çekim karşı koyulamaz bir noktaya ulaştı. İkili arasında yaşanan romantik ve sıcak anlar, aralarındaki ilişkinin boyutunu tamamen değiştirdi.

Gerçekler Ortaya Çıkıyor: Bölümün finaline doğru Selma’nın Defne’ye gerçekleri söylemeye çalışması ve Defne’nin hafızasının yavaş yavaş geri gelmeye başlaması, tüm dengeleri bir kez daha altüst etti.

10. Bölüm Fragmanı Nerede İzlenir?

Hafızası yerine gelmeye başlayan Defne’nin Kadir ile yaşadığı bu özel süreçten sonra nasıl bir karar vereceği ve Tolga'nın yeni hamlelerinin ne olacağı büyük merak konusu.

Muhtemel Aşk 10. bölüm 1. fragmanını ilk izleyenlerden olmak için dizinin resmi yayın kanalı olan https://www.youtube.com/@muhtemelaskdizi adresini takip edebilirsiniz.