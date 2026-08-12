Hollywood’un son yıllardaki en hızlı yükselen yıldızlarından biri olan Jenna Ortega, kariyer adımlarıyla olduğu kadar son dönemdeki dış görünümüyle de adından söz ettiriyor. Çocuk yaşlarda başladığı oyunculuk yolculuğunda Iron Man 3 gibi yapımlardan geçerek bugüne gelen genç oyuncu, özellikle Tim Burton imzalı Wednesday dizisiyle küresel bir fenomene dönüşmüştü. Gotik tarzı ve unutulmaz dans sahneleriyle hafızalara kazınan 23 yaşındaki yıldız, şimdi ise bambaşka bir gündemle karşı karşıya.

Eski ve Yeni Hali Arasındaki Büyük Fark Dikkat Çekti

Ünlü oyuncu, son olarak Esquire dergisi için objektif karşısına geçti. Ancak röportaj sırasında kaydedilen görüntülerinin yayınlanmasıyla birlikte odak noktası bir anda değişti.

Geçtiğimiz yıllardaki görünümleriyle bugünkü hali yan yana getirildiğinde, Ortega'nın yaşadığı belirgin kilo kaybı gözlerden kaçmadı. Özellikle inceleyen yüz hatları, çok daha belirginleşen elmacık kemikleri ve genel olarak zayıf duruşu sosyal medyada kısa sürede en çok tartışılan konular arasına girdi.

Hayranlarından "Sağlık" Endişesi

Kırmızı halıdaki son görünümlerinde de sinyalleri verilen bu fiziksel değişim, yeni röportaj videolarıyla birlikte sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Genç yıldızın hızla zayıfladığını fark eden hayranları, art arda endişe dolu yorumlar yaparak durumun sağlığı açısından riskli olup olmadığını sorgulamaya başladı.

Hollywood'un yoğun çalışma temposu ve ardı ardına çekilen dev bütçeli projeler arasında koşturan Jenna Ortega'nın bu değişimi hayranlarını tedirgin ederken, konuya ilişkin cepheden henüz resmi bir açıklama gelmedi.