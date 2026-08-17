Milyonları ekrana kilitleyen Kanal D’nin sevilen yapımı Daha 17, heyecan dolu bölümleriyle izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği diziden, izleyicileri heyecanlandıran flaş bir transfer haberi geldi.

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Psikolog Simge’nin Asistanı “Çiğdem” Geliyor

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, ekranların yükselen yıldızlarından Berceste Kalafat, Daha 17 dizisinin kadrosuna katıldı. Genç oyuncunun dizide hangi role hayat vereceği de netleşti. Kalafat, hikayede psikolog Simge’nin asistanı Çiğdem karakterini canlandıracak.

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Başarılı Projelerle Adından Söz Ettirmişti

Kariyerindeki tırmanışını sürdüren başarılı oyuncu, daha önce yine Kanal D ekranlarında yayınlanan Yalan dizisindeki başarılı "Seda" performansıyla büyük bir hayran kitlesi edinmişti.

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Bunun yanı sıra geçtiğimiz yıl uluslararası pazara yönelik çekilen 80 bölümlük Kalbim Sende dizisinde "Sema" karakterine hayat veren Kalafat, şimdi de Daha 17 ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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Dizinin ilerleyen bölümlerinde hikayenin akışını değiştirecek olan Çiğdem karakterinin neler yapacağı şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.