Kanal D ekranlarının iddialı yeni yapımlarından Haysiyet, zengin oyuncu kadrosu ve duygu yüklü hikayesiyle izleyicilerle buluşuyor. Yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu’nun üstlendiği, yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün oturduğu dizinin müziklerinde ise Kıraç imzası yer alıyor.

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Haysiyet Dizisinin Konusu Nedir?

Aynı şehirde yaşamalarına rağmen bambaşka dünyalara ve sınıflara ait insanların yollarının kesişmesini konu alan yapım, merkezine Mehmet ve Simay'ın imkansız aşkını alıyor.

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Geçimini nakliyecilikle sağlayan Karlıova ailesi ile kentin güçlü ve varlıklı ailelerinden Tarmanlar'ı karşı karşıya getiren hikayenin detayları şöyle:

  • İmkânsız Aşk: Karlıova Ailesi'nin en küçüğü Mehmet ile Tarmanların tek kızı Simay, gerçek kimliklerini bilmeden birbirlerine aşık olur.

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  • Sınıf Farkı ve Çatışma: İki gencin bağı; gurur, sınıf farkı ve ailelerin geçmiş hesaplaşmaları nedeniyle sert bir çatışmanın fitilini ateşler.

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  • Büyük Sınav: Mehmet, babası Sadık Karlıova’nın beklentileri ile kendi hayalleri arasında sıkışıp kalırken; Haluk Tarman ise kızını Mehmet’ten uzak tutmak için tüm gücünü kullanır.

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Güçlü Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

Yeşilçam filmlerine selam duran sahneleri ve dokusuyla dikkat çeken dizinin geniş ve iddialı oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

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Haysiyet Nerede Çekiliyor?

Görsel atmosferi, sokak dokusu ve nostaljik anlatımıyla izleyiciyi geçmişin sıcaklığına götüren dizinin çekimleri, İstanbul’un tarihi ve otantik semti Balat başta olmak üzere kentin farklı mekanlarında titizlikle gerçekleştiriliyor.

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Haysiyet Dizisi İlk Bölüm:

Haysiyet Birinci Bölüm İzle Full HD Kanal D