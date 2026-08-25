Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç da Kadrodan Ayrıldı, O Cümleler Ortalığı Karıştırdı!
Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç da Kadrodan Ayrıldı, O Cümleler Ortalığı Karıştırdı!
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, izleyicileri ekran başına kilitleyen yapım, 12 Eylül Cuma/Cumartesi akşamı (Kanal D'nin cumartesi kuşağında) yenilenen hikayesiyle izleyicisiyle buluşacak.

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Sezon Başlangıç Tarihi ve Ekip Bilgileri

  • Çekim Başlangıcı: Yarın

  • Yeni Sezon Yayın Tarihi: 12 Eylül 2026

  • Kanal: Kanal D

  • Başroller: Cemre Baysel ve Murat Yıldırım

Guller Ve Gunahlardan Yesilcam Sicakligi

Yeni Sezonda Neler Olacak? Serhat'ın Babası Geliyor!

Dizinin ikinci sezonunda hikayeye dahil olacak yeni karakterler ve olay örgüsü şimdiden merak uyandırmaya başladı.

Yusuf Tecer Sürprizi: Dizide Murat Yıldırım’ın hayat verdiği Serhat karakterinin babası Yusuf Tecer hikâyeye katılıyor. Bu kritik rol için oyuncu görüşmeleri halihazırda titizlikle sürdürülüyor.

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Yolculuk Sofya’ya Uzanıyor: "Güller ve Günahlar" kahramanlarının macera dolu yolculuğu, kayıp Kader’in (Yade Arayıcı) peşinden sınırları aşarak Sofya’ya kadar uzanacak. Yeni sezonda izleyicileri hem duygusal sahneler hem de büyük sürprizler bekliyor.

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