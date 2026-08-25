Birsen Altuntaş'ın haberine göre, izleyicileri ekran başına kilitleyen yapım, 12 Eylül Cuma/Cumartesi akşamı (Kanal D'nin cumartesi kuşağında) yenilenen hikayesiyle izleyicisiyle buluşacak.

Sezon Başlangıç Tarihi ve Ekip Bilgileri

Çekim Başlangıcı: Yarın

Yeni Sezon Yayın Tarihi: 12 Eylül 2026

Kanal: Kanal D

Başroller: Cemre Baysel ve Murat Yıldırım

Yeni Sezonda Neler Olacak? Serhat'ın Babası Geliyor!

Dizinin ikinci sezonunda hikayeye dahil olacak yeni karakterler ve olay örgüsü şimdiden merak uyandırmaya başladı.

Yusuf Tecer Sürprizi: Dizide Murat Yıldırım’ın hayat verdiği Serhat karakterinin babası Yusuf Tecer hikâyeye katılıyor. Bu kritik rol için oyuncu görüşmeleri halihazırda titizlikle sürdürülüyor.

Yolculuk Sofya’ya Uzanıyor: "Güller ve Günahlar" kahramanlarının macera dolu yolculuğu, kayıp Kader’in (Yade Arayıcı) peşinden sınırları aşarak Sofya’ya kadar uzanacak. Yeni sezonda izleyicileri hem duygusal sahneler hem de büyük sürprizler bekliyor.