Sevilen dizi "Altı Üstü İstanbul", temposu bir an olsun düşmeyen son bölümüyle yine sosyal medyanın ve ekranların odağındaydı. Heyecan dolu 10. bölümde taşlar yerinden oynarken, karakterlerin hayatındaki kırılma noktaları hikayenin seyrini tamamen değiştirdi.

Esra'nın İtirafı Ziyankâr'ı Salladı, Uzay Hedef Tahtasında

Bölüme damgasını vuran olayların başında Esra'nın şok edici itirafı geldi. Ziyankâr'da adeta bomba etkisi yaratan bu itiraf, gerilim masasını hareketlendirirken Uzay üzerindeki şüphe oklarının daha da artmasına neden oldu. Emir ve arkadaşlarının titizlikle sürdüğü izler sayesinde, uzun süredir saklanan gerçeklerin gün yüzüne çıkması için artık geri sayım resmen başladı.

Geçmişin ağır yükü ve annesinin son hamleleriyle iyice köşeye sıkışan Uzay, her geçen gün biraz daha dibe batıyor. Savunmasız kalan ve Naz'a sığınma çabaları sonuçsuz kalan Uzay'ın ilk koştuğu isim Melek oldu. Yaşanan bu duygusal kırılımlar yeni ilişki dinamiklerinin fitilini ateşlese de, Uzay ve Melek ikilisi kirli planlarından vazgeçmedi.

Naz ve Emir Arasında Yeni Bir Dönem Başlıyor

Diğer tarafta Naz, Sezen ile geçmişine dair yüzleşmek zorunda kaldı. Öğrendiği yeni ve sarsıcı bilgiler Naz'ı derinden mahvederken, bu zor anlarda onun en büyük destekçisi Emir oldu. İkili arasındaki buzların erimesiyle yakınlaşma katlanarak arttı ve nihayet ilişkilerine dair ilk adımlar atıldı.

Maç Günü Kartlar Yeniden Dağıtılıyor

Hasan için sırt sırta veren ve her zorluğa birlikte göğüs geren arkadaşları bu kez çok daha çetin bir sınav bekliyordu. Maç gününün gelip çatmasıyla birlikte tüm kartlar yeniden dağıtıldı. Uzay'ın yaptığı tehlikeli hamle, Emir'i adeta köşeye sıkıştırdı. Şimdi Emir için hayatının en kritik kararını verme zamanı!