Kızılcık Şerbeti 139. Bölümde Neler Oldu?

Sevilen dizi Kızılcık Şerbeti, her hafta olduğu gibi yine ardı ardına gelen şok gelişmelerle izleyicileri ekran başına topladı. Yaşanan büyük felaketlerin ardından geçen altı aylık zaman dilimi, Ünal ailesini derinden sarstı. Aile ağır kayıplarla yüzleşirken, şirketteki borç krizi işin içinden çıkılmaz bir hal aldı.

Ünal Holding’te Borç Krizi ve Gizli Planlar

Ömer’in bazı otelleri alarak şirketten tamamen ayrılması Ünal Holding’i büyük bir ekonomik çıkmaza soktu. Borçların krize dönüştüğü bu zor süreçte Fatih ve Emir, Abdullah’ı hisse satışına ikna etmek için yoğun bir çaba sarf etti.

Ancak arka planda Asil ve Asude, şirketin kontrolünü ele geçirmek için kurnazca ve gizlice harekete geçti. Bu ikilinin planlarının holdingin geleceğini nasıl etkileyeceği şimdiden büyük merak konusu oldu.

Salkım’ın Hafızası Yerine Geldi, Sırlar Dökülüyor

Son bölümün en sarsıcı olaylarından biri de Salkım’ın geçirdiği ağır kazanın ardından hafızasının yerine gelmesi oldu. Hafızasının açılması, evdeki dengeleri tamamen sarsacak bir düğümün çözülmesini sağladı. Geçmişin hesaplaşmasını yapmak ve yeni bir sayfa açmak isteyen Salkım, Emir’le işbirliği yaparak stratejik bir hamle başlattı.

Başak’ın Hamileliğinde Korkutan Anlar

Fatih’le evliliğinde mutlu bir tablo çizen Başak’ın hamileliği ailenin neşe kaynağı olurken, yaşanan ani bir olay herkesi korkuttu. İlerleyen hamilelik sürecinde Başak’ın aniden düşüp bayılması, evde büyük bir panik ve endişe yarattı. Sağlık durumu merak konusu olan Başak ve bebeğinin yaşayacakları yeni bölümde netlik kazanacak.

Kıvılcım’ın Yeni Komşu İmtihanı ve Şaşırtıcı Karşılaşma

Evindeki düzenini yeniden kurmaya çalışan Kvılcım, bir yandan da kızı Çimen’in hayatını yola koyma çabalarına odaklandı. Ancak yan eve taşınan yeni komşusunun yarattığı gürültü ve huzursuzluk Kıvılcım’ı adeta çileden çıkardı. Komşusuyla yaşadığı gerilimler devam ederken, Asil’le birlikte katıldığı prestijli bir etkinlikte hayatının akışını tamamen değiştirecek beklenmedik bir karşılaşmanın eşiğine geldi.

Kızılcık Şerbeti 140. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

Kızılcık Şerbeti'nin 139. bölümünde yaşanan bu heyecan dolu olayların ardından izleyiciler şimdiden yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Dizinin gelecekteki kaderini belirleyecek yeni fragmana ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz:

👉 Kızılcık Şerbeti 140. Bölüm Fragmanı