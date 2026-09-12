Yeni sezon öncesi Evrim Alasya, Barış Kılıç, Murat Aygen, Ahmet Mümtaz Taylan, Özge Borak, Erkan Avcı, Seray Kaya, Emre Dinler ve Servet Pandur olmak üzere 9 oyuncunun yer aldığı yeni afiş izleyiciyle buluştu.

Ancak afişin X (Twitter) paylaşımında yer alan "yapay zeka" ibaresi, görselin yapay zeka yardımıyla oluşturulduğu iddialarını beraberinde getirdi ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Yapım ekibinden konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmezken, izleyiciler eski sezon afişleri ile yeni görsel arasındaki büyük değişimi eleştiri yağmuruna tuttu.

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Kadroda Büyük Değişim: Kimler Ayrıldı, Hangi İsimler Değişti?

Yeni sezonda dizinin kadrosunda köklü değişiklikler yaşanıyor. Sezon finalinde yaşanan dramatik olayların ardından sevilen karakterlerden Nilay, Nursema ve İlhami karakterleri yeni sezonda yer almayacak.

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Bununla birlikte, dizide Çimen karakterini canlandıran Selin Türkmen kadrodan ayrılırken, bu rolle izleyici karşısına çıkacak yeni isim Asena Keskinci oldu.

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Sezon Finalinde Neler Yaşandı, Yeni Sezonda Neler Olacak?

Sezon finalinde; Elif'in sırrının Nilay tarafından öğrenilmesiyle ortalık karışmış, ikili arasındaki büyük kavga geceye damga vurmuştu.

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Ömer'den vazgeçen Kıvılcım ailesi için dik durmaya çalışırken, Başak ve Fatih yeni bir eve taşınma hazırlığına girişmişti.

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Terasta Çimen, Başak ve Salkım arasında yaşanan tartışmanın ardından Salkım balkondan düşmüş dizinin akıbeti ise merak konusu olmuştu.

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Kızılcık Şerbeti 5. Sezon Ne Zaman Başlıyor?

Heyecanla beklenen Kızılcık Şerbeti, 5. sezonunun ilk bölümüyle 18 Eylül 2026 Cuma günü saat 20.00’de Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Kızılcık Şerbeti 5. Sezon Fragmanı