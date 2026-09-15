Kanal D'nin her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen yapımı Uzak Şehir, yine tansiyonun bir an olsun düşmediği bir bölümle ekrana geldi. Kanlı düğünün ardından Albora Konağı'nı derin bir yas kaplarken, yaşananlardan habersiz şekilde Mardin'e dönen Alya peş peşe öğrendiği acı gerçeklerle adeta yıkıldı.

Cihan'a ulaşmaya çalışan Alya, karşısında artık eskisi gibi olmayan, bambaşka bir adam buldu. Cihan'ın aldığı kritik karar yalnızca onların değil, aynı zamanda Cihan Deniz'in de kaderini kökten değiştirecek nitelikteydi.

Evlat acısı ve vicdanıyla baş başa kalan Sadakat hayatının en büyük sınavını verirken, Nare yaşadığı büyük kaybın ardından aldığı kararlarla Albora ailesini hiç beklemedikleri yeni bir tehlikenin eşiğine sürükledi.

Demir ve Ecmel Cephesinde Tehlikeli Hamleler

Dizide suların durulmasına izin vermeyen diğer bir gelişme ise Demir'le ilgili yaşananlar oldu. Bu durum Zerrin'i hiç beklemediği sert bir hesaplaşmanın içine çekti. Günler içinde iki oğlunu toprağa vermenin acısını yaşayan Ecmel ise yandığı ateşi büyük bir öfkeye dönüştürdü. Ecmel'in bütün dengeleri altüst edecek tehlikeli planı, yeni bölümlerde büyük felaketlerin habercisi oldu.

Öte yandan Hasan, tesadüfen öğrendiği devasa bir sırrın yükünü tek başına taşımaya çalışıyor. Bu sır gün yüzüne çıktığında yalnızca Albora ailesinin değil, bugüne kadar herkesin doğru bildiği tüm ezberlerin bozulacağı şimdiden sinyallendi.

Budapeşte'de Beklenmeyen Karşılaşma

Aylar sonra Budapeşte'de oğluyla birlikte kendine yepyeni bir hayat kurmaya çalışan Alya, geçmişi tamamen geride bıraktığını düşündüğü anda adeta şoke oldu. Karşısına çıkan beklenmedik biri, Alya'nın tüm dünyasını altüst etti. Yarım kalan hesaplar ve bugüne kadar söylenemeyen sözler yeniden gün yüzüne çıkarken, izleyicileri ekran başına kilitleyecek yeni bir dönemin kapısı aralandı.

Uzak Şehir 65. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

Dizinin hayranları şimdiden Uzak Şehir 65. bölüm fragmanı için arama başlattı. Son bölümde yaşanan sarsıcı olayların ardından yeni fragmanın yayınlanmasıyla birlikte Alya'nın Budapeşte'deki gizemli karşılaşmasının ve Hasan'ın bildiği büyük sırrın ipuçlarının verilmesi bekleniyor.