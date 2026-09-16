atv ekranlarının yeni sezondaki en iddialı yapımları arasında gösterilen Güneşin Doğduğu Yer dizisi için nefesler tutuldu. Çekimlerine başlanan ve yayın tarihi büyük bir heyecanla beklenen dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit'in canlandıracağı Kenan Kozan karakterinden ilk kareler izleyiciyle buluştu. Yapım, şimdiden sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Almanya'dan Adana'ya Uzanan Çarpıcı Bir Hikâye

Farklı dünyalardan gelen iki insanın kesişen yollarını anlatan dizinin hikâyesi oldukça çarpıcı detaylar barındırıyor:

Almanya'da Başlayan Aşk: Hikâye, Almanya'da yaşayan Leyla Breger ile Çukurova'nın köklü ailelerinden Kozanlar'ın oğlu Kenan'ın yollarının kesişmesiyle başlıyor.

Büyük Aile Çatışması: Kenan'ın Almanya'da tanışıp âşık olduğu Leyla ile birlikte Adana'ya dönmesi, iki aile arasında büyük bir çatışmanın fitilini ateşleyecek.

Güç Mücadelesi ve Sırlar: Aşkın yanı sıra güçlü aile bağları, geçmişten gelen hesaplaşmalar ve entrikalar dizinin ana aksını oluşturacak.

Yıldız İsimlerle Dolu Güçlü Kadro

TIMS&B Productions imzası taşıyan, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği dizinin senaryosunu Yıldız Tunç kaleme alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozalı oturuyor.

Dizinin zengin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Burak Özçivit (Kenan Kozan)

Beyza Gümülcine (Leyla Breger - Kenan'ın hayatını değiştiren kilit isim)

Sibel Taşçıoğlu (Celadet Kozan - Kenan'ın annesi)

Görkem Sevindik

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Bahar Süer

Muharrem Türkseven

Nazlıcan Demir, İlker Yavuz, Kenan Ciniviz

Sette Sibel Taşçıoğlu ile birlikte ilk pozunu veren Burak Özçivit'in anne-oğul uyumu da şimdiden izleyicilerin beğenisini topladı.

Güneşin Doğduğu Yer Ne Zaman Başlıyor?

İzleyicilerin merakla beklediği soru yanıt buldu. Güçlü hikayesi ve dev kadrosuyla ekrana gelmeye hazırlanan Güneşin Doğduğu Yer, 17 Eylül 2026 Perşembe akşamı atv ekranlarında ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.