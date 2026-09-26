TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye’nin son bölümünde nefesler tutuldu. Ödül oyunu heyecanının tavan yaptığı anlarda Mavi takım yarışmacısı Emre, kendisine verilen ürünü tadarken talihsiz bir olay yaşadı. Yiyeceğin soluk borusuna kaçması sonucu bir anda nefes almakta zorlanan genç yarışmacı stüdyoda büyük panik yarattı.

Mehmet Şef Saniyeler İçinde Devreye Girdi

Yarışmacının nefessiz kaldığını ve çırpındığını fark eden jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya, soğukkanlılığını koruyarak anında müdahalede bulundu. Emre’nin arkasına geçerek Heimlich manevrası uygulayan Mehmet Şef, başarılı müdahalesi sayesinde yarışmacının yeniden nefes almasını sağladı.

"Bu Benim En Korktuğum Şey, Allah Korusun"

Olayın şokunu atlatan Emre’ye hemen su veren ve bir süre oturup sakinleşmesini isteyen Mehmet Şef, yaşadığı büyük endişeyi şu sözlerle dile getirdi:

"En korktuğum şey abi. Bu benim en korktuğum şeydir biliyor musun? Allah korusun ha!"

Dehşet anlarını anlatan yarışmacı Emre ise, "Boğazımda kaldı, yutamadım" diyerek yaşadığı çaresizliği ifade etti.

Hayat Kurtaran "Heimlich Manevrası" Nasıl Yapılır?

MasterChef stüdyosunda yaşanan bu olayın ardından, tam tıkanma durumlarında hayat kurtaran Heimlich manevrasının nasıl uygulanacağı yeniden gündem oldu. İlk yardım uzmanlarına göre adım adım yapılması gerekenler: