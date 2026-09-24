Taşacak Bu Deniz Yeni Sezon Ne Zaman Başlıyor?

Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın paylaştığı, TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz, görkemli bir sezon finaliyle ekranlara geçici olarak veda etmişti. Yaz döneminin sona ermesiyle birlikte gözler 2. sezon başlangıç tarihine çevrildi. Dizinin tutkulu izleyicileri, Esme ve Adil'in kaderini belirleyecek yeni bölümleri sabırsızlıkla bekliyor.

Taşacak Bu Deniz Bu Hafta Var Mı?

5 Haziran Cuma günü 31. bölümüyle sezon finali yaparak yaz arasına giren Taşacak Bu Deniz, bu hafta yayın akışında yer almayacak. Dizinin yeni sezon çekimlerinin tamamlanması ve yayın takviminin netleşmesi bekleniyor.

Taşacak Bu Deniz 2. Sezon Ne Zaman Başlayacak?

TRT 1 ve yapım ekibi tarafından dizinin 2. sezon başlangıç tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak kulislerden sızan bilgilere ve yayın tahminlerine göre, Taşacak Bu Deniz'in 32. bölümüyle 25 Ekim'de TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşması öngörülüyor. Yayın tarihi kesinleştiğinde kanaldan resmi duyuru yapılacak.

Taşacak Bu Deniz 2. Sezon Fragmanı Yayınlandı Mı?

Dizinin 2. sezonuna ait ilk tanıtım fragmanı henüz izleyiciyle buluşmadı. Çekimleri devam eden projenin 32. bölüm fragmanının, yeni sezon yayın tarihinden kısa bir süre önce TRT 1’in resmi sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden paylaşılması bekleniyor.

Sezon Finalinde Neler Yaşanmıştı?

Yirmi yılın ardından birbirlerine kavuşan Esme, Adil ve Eleni için hesap sorma vakti gelmişti. Koçari Konağı’nda başlayan görkemli kına gecesi, yıllardır saklanan sırların ortaya döküldüğü dev bir yüzleşmeye dönüştü.

Furtunalar Koçari adaletiyle yüzleşirken; düğün günü gelip çattığında savaşı kazanan Esme ve Adil, hayalini kurdukları mutluluğa tam adım atacakken kaderin en ağır sınavıyla karşı karşıya kaldı.