Başrollerinde Nebahat Çehre, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Eda Ece, Yasemin Ergene, Sarp Apak ve Settar Tanrıöğen gibi yıldız isimlerin yer aldığı Tuzlu Kahve, ekran macerasına hız kesmeden devam ediyor. Aile bağları, gelenekler ve aşkın kesişim noktasında gelişen sıcak hikayesiyle dikkat çeken yapım, 5. bölümüyle yine reyting yarışında öne çıktı.

Tuzlu Kahve Son Bölümde Neler Oldu?

Tuzlu Kahve’nin yayınlanan son bölümünde olayların seyri Derin’in kritik hamlesiyle değişti. Candan geri adım atmak zorunda kalırken, yaşanan gelişmelerin ardından Aydınoğlu ailesi özür dilemek amacıyla ziyarete gitti.

Bu kritik ziyaret Aydınoğlu ve Kutaygil aileleri arasındaki gerilimin yavaş yavaş azalmasını sağlarken, Feryal ve Elit ise isteme gecesi hazırlıklarına son sürat devam etti.

Buzların erimeye başlamasıyla birlikte evlilik hazırlıkları da hız kazandı. Ancak Mehmet'in Derin'e yüzük taktığının ortaya çıkması, ailelerin tüm planlarını bir anda değiştirdi ve beklenmedik bir isteme kararını beraberinde getirdi.

Aynı güne denk gelen isteme törenleri, Derin ve Mehmet'in mutluluğunu yeni ve zorlu bir sınavın eşiğine taşıdı.

Tuzlu Kahve 6. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Son bölümün hemen ardından dizinin takipçileri "Tuzlu Kahve 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Tuzlu Kahve dizisinin 6. bölüm fragmanı Star TV tarafından yayımlandı. İzleyicileri heyecanlandıran yeni bölüm tanıtımı, hem televizyon ekranlarından hem de dizinin resmi YouTube ve sosyal medya hesaplarından izlenebiliyor.