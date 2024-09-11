Cuma günü Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana gelen olayda, Mesut Kazancı isimli bir kişi hayatını kaybetti. İddiaya göre, Kazancı, aşırı susuzluk çektiği için metal fabrikasında çalışan bir kişiden su istedi. Su verdikten sonra Kazancı, bir şişe su daha talep etti, ancak bu talebi reddedildi.

Reddedilmenin ardından başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek, 6 kişinin Kazancı’yı sopalarla dövmesine neden oldu. Bu anlar saniye saniye kaydedildi. Kazancı ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 2 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hastanede hayatını kaybetti.

Kazancı'nın ailesi, kendisinden haber alamayınca polis ve hastanelere başvurdu. Yapılan aramalar sonucunda, Kazancı’nın yoğun bakımda olduğu bilgisiyle acı haberi aldılar. 2 aylık bir çocuğu olduğu öğrenilen Kazancı'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından dün toprağa verildi.

Olayın ardından polis, 6 zanlıyı yakalayarak savcılığa sevk etti. Olayla ilgili soruşturma devam ederken A. İ. İsimli şahsın tutuklandığı bildirildi. Ayrıca olayla ilgili bir kişinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi. Acılı aile ise suçluların bir an önce adalet önünde hesap vermeleri için yetkililere çağrıda bulundu.

Diğer taraftan İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman’dan açıklama geldi. Gökduman, olayla ilgili bir kişinin tutuklandığını, bir kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirtti.

İl Emniyet Müdürü Gökduman, yaptığı açıklamada, olayı tüm ayrıntılarıyla araştırdıklarını ve çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti. Gökduman, “Bu elim olayla ilgili emniyet birimlerimiz gerekli çalışmaları tamamladı. Soruşturma neticesinde bir kişi tutuklanmış, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.” dedi.