Kahramanmaraş’ta meydana gelen tır kazasında bir kişi yaralandı. Göksun-Kayseri yolu üzerindeki Keklikoluk mevkiinde yaşanan kazada, seyir halindeki bir araç, aynı yönde ilerleyen tıra arkadan çarptı.

Kaza sonrası çarpmanın etkisiyle araç sürücüsü yaralandı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü araçtan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.