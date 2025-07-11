Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavda Kahramanmaraş’tan 10 öğrenci 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. Öğrencilerimizin bu büyük başarısı, hem ilimizde hem de ülke genelinde büyük gurur ve sevinçle karşılandı.

Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur, 500 tam puan alarak Türkiye birinciliği elde eden öğrenciler için bir tebrik mesajı yayımladı.

İl Müdürü Baydur’un mesajı şu şekilde:

"Sevgili Öğrencilerimiz,

LGS sınavında gösterdiğiniz üstün başarıyla 500 tam puan alarak bizlere büyük bir gurur ve mutluluk yaşattınız. Bu büyük başarıda emeği geçen öğrenci, aile ve öğretmenlerimizi kutluyor, sizleri Türkiye’nin yarınlarına yön verecek bireyler olarak görmekten büyük onur duyuyoruz.

Bu başarıyı bir başlangıç olarak görmenizi; ülkemizin geleceğinde söz sahibi olacak, bilimde, sanatta ve insanlık yolunda öncülük edecek bireyler olarak yetişmenizi diliyorum. Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun.”

Erhan BAYDUR

İl Millî Eğitim Müdürü

Türkiye Birincisi Öğrencilerimiz ve Okulları:

İklima Su POLAT – Afşin / Teaş İstiklal Ortaokulu

Said Emin AKIN – Onikişubat / Ömer Faruk Arıkan Ortaokulu

Erva BİLGİÇ – Onikişubat / Yunus Emre Ortaokulu

Mevlüt Taha ŞAKALAR – Onikişubat / Şehit Ahmet Gülbahar Ortaokulu

Ahmet Berat KARAKÜÇÜK – Onikişubat / Özel Beyza Boğaziçi Ortaokulu

Ozan Çınar ŞAKİ – Onikişubat / Özel Beyza Boğaziçi Ortaokulu

Aras KOÇAK – Onikişubat / Özel Bahçeşehir Koleji Ortaokulu

Baran Taha AKILLI – Onikişubat / Özel Kipaş Ortaokulu

M. Muhsin BOZDERE – Onikişubat / Özel Kipaş Ortaokulu

Reyyan ÇINAR – Onikişubat / Özel Kipaş Ortaokulu