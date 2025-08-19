Kahramanmaraş’ın tarihi Kapalı Çarşısı’nda yıllardır mesleklerini sürdüren kalay ustaları, yaz mevsiminin kavurucu sıcaklarına rağmen çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Kentte hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu günlerde, çarşının dar ve kapalı yapısı nedeniyle atölyeler adeta fırın gibi oluyor. Kalaycılar ise zor şartlara rağmen mesleklerini yaşatmak için ter döküyor.

Geleneksel el işçiliğinin örneklerinden biri olan kalaycılık, Kapalı Çarşı’nın otantik atmosferinde hem vatandaşların ilgisini çekiyor hem de geçmişten bugüne uzanan kültürel mirasın yaşatılmasına katkı sağlıyor.