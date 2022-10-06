Bursa'nın Çalı Mahallesinde 17 yaşındaki genç kız evinde geçirdiği kalp krizi sonrası Dörçelik Çocuk Hastanesine kaldırılan E.Y.'nin tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde beyin ölümü gerçekleşti.

Hastahane Organ Nakli Koordinatörlerinin aile ile görüşümesin ardından genç kızın organları ailesi tarafından bağışladı.

Organları 4 şehirde hayat buldu

Hastanede gerçekleştirilen operasyon sonucu genç kızın karaciğer, akciğer, ve böbrekleri alındı.

Bağışlanan böbreklerden biri Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde nakil sırası bekleyen bir çocuğun hayat bulmasını sağladı.

Bir diğer böbrek ise İstanbul Cerrah Paşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sıra bekleyen bir başka çocuk için üzere 112 amublansıyla İstanbul'a gönderildi.

Genç kızın karaciğeri Malatya'ya, akciğeri ise Ankara Şehir Hastanesindeki 2 yetişkin hastaya nakledilmek üzere Yenişehir Havaalanından Sağlık Bakanlığına ait ambulans jet ile gönderildi.

İHA'nın haberine göre, alınan 4 organında dün gece yapılan operasyonlarla hastalara nakledildeği öğrenildi.