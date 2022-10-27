Adana'da, kimliği belirsiz bir vatandaşın kamyon arkası pankartı görenleri şaşırttı.

Sebebi bilinmeyen bir nedenle eşini sinirlendiren vatandaş, özür dilemek için farklı bir yöntem tercih etti.

Mithat Özsan Bulvarı'nda seyir halinde ilerleyen kamyonetin arkasına, "Birtanem, biliyorum güzel gözlerine bakacak yüzüm yok.Yaptıklarım kabul edilemeyecek şeylerdi. Seni çok seviyorum ben affet" yazılı pankartla gezen adam, diğer sürücülerin dikkatini çekti.

Sürücüler pankartın fotoğrafını çekti

Vatandaşlar, eşinden pankartla özür dileyen ve bütün şehri bu şekilde gezen şahsın cep telefonu kamerasıyla fotoğrafını çekti.

Pankartı tüm şehirde gezdirdi

İHA'nın haberine göre, şahıs kimseye aldırmadan bütün kenti pankartla gezmeye devam etti.