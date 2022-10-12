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Polis ekipleri olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

Çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Nurgül Ş. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Kocaeli’nin Darıca ilçesi Pelin Caddesi üzerinde bulunan bir otelin önüne, yüzünde kar maskesiyle gelen bir kişi, yanında getirdiği tabancayı çıkararak otelin restoran bölümüne kurşun yağdırdı.

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