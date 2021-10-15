Genç Kahramanmaraş Sanayici ve İş İnsanları Derneği tarafından bu yıl ilki düzenlenen “KASİAD Ödülleri” sahiplerine verildi.

Aksu TV ekranlarında canlı olarak yayınlanan ödül töreninde şehre katma değer katan 13 isime ödülleri takdim edildi.

Belirlenen 14 kategoriden biri olan Yılın Akademisyeni ödülünü Mehmet Sütyemez aldı.

Yılın Edebiyatçısı İnci Okumuş olurken sahnede şiirlerinden birini de seslendirdi.

Yılın E-Tanıtım Hesabı ise marastanlezzeler oldu. Ödülü hesabın sahibi Fatih Solak aldı

Sibel Topçuoğlu Dedeoğlu Yılın Gastronomi Elçisi seçildi. Ödülü sibel topçuoğlu adına hülya topçuoğlu aldı

Yılın Yerel İnovatif Ürünü haşiroğlu tarhanın yerel ürünlerin tanıtımını arttırmak amacıyla ürettiği Rivos cips tarhana oldu. Ödülü marka sahibi Samet Çiftaslan aldı

Dulkadiroğlu belediyesinin turizmi canlandırmak amacıyla ortaya koyduğu Bahtiyar Yokuşu Projesi Yılın Kültür Varlığını Koruma Ödülüne layık görüldü. Ödül Dulkadiroğlu Belediye Başkan Yardımcısı Arif Yenipınar’a verildi

Dünyaca ünlü birçok caminin hattatlığını yapan Arif Yücel de Yılın Sanatçısı seçildi

Yaptıkları özverili çalışmalarla gündeme gelen Umut Elleri Derneği Yılın Sosyal Sorumluluk Projesine layık görüldü. Ödül Dernek Başkanı Büşra Şen Çiftaslan’a verildi.

Kahramanmaraş’ın gururu milli sporcu Sevilay Öztürk Yılın Sporcusu oldu.

Başkonuş yaylası ile Yılın Turizm Elçisi seçilen Serhan Erdoğanyılmaz, ödülünü aldıktan sonra Kahramanmaraşlı vatandaşları heyecanlandıran bir müjdeli haberi paylaştı.

Ödüllü Hollywood filmlerine çarık üreten Hüseyin KOPAR Yerel Değer- Yaşayan Tarih Ödülüne layık görüldü

Yöresel Mutfak Ödülü

Saray Kasabı

KASİAD Özel Ödülü

Sağlık çalışanları adına il Sağlık Müdürü

KASİAD Teşekkür Ödülü

Ali EMİROĞLU

KASİAD Jüri Özel Ödülü Aksu TV Genel Müdürü Cüneyt Beyit'e verildi.