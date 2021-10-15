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Başkonuş yaylası ile Yılın Turizm Elçisi seçilen Serhan Erdoğanyılmaz, ödülünü aldıktan sonra Kahramanmaraşlı vatandaşları heyecanlandıran bir müjdeli haberi paylaştı.

Kahramanmaraş’ın gururu milli sporcu Sevilay Öztürk Yılın Sporcusu oldu.

Yaptıkları özverili çalışmalarla gündeme gelen Umut Elleri Derneği Yılın Sosyal Sorumluluk Projesine layık görüldü. Ödül Dernek Başkanı Büşra Şen Çiftaslan’a verildi.

Dünyaca ünlü birçok caminin hattatlığını yapan Arif Yücel de Yılın Sanatçısı seçildi

Yılın Yerel İnovatif Ürünü haşiroğlu tarhanın yerel ürünlerin tanıtımını arttırmak amacıyla ürettiği Rivos cips tarhana oldu. Ödülü marka sahibi Samet Çiftaslan aldı

Yılın E-Tanıtım Hesabı ise marastanlezzeler oldu. Ödülü hesabın sahibi Fatih Solak aldı

Yılın Edebiyatçısı İnci Okumuş olurken sahnede şiirlerinden birini de seslendirdi.

Belirlenen 14 kategoriden biri olan Yılın Akademisyeni ödülünü Mehmet Sütyemez aldı.

Aksu TV ekranlarında canlı olarak yayınlanan ödül töreninde şehre katma değer katan 13 isime ödülleri takdim edildi.

Genç Kahramanmaraş Sanayici ve İş İnsanları Derneği tarafından bu yıl ilki düzenlenen “KASİAD Ödülleri” sahiplerine verildi.

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