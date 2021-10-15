Genç Kahramanmaraş Sanayici ve İş İnsanları Derneği tarafından bu yıl ilki düzenlenen “KASİAD Ödülleri” sahiplerine verildi.
Aksu TV ekranlarında canlı olarak yayınlanan ödül töreninde şehre katma değer katan 13 isime ödülleri takdim edildi.
Belirlenen 14 kategoriden biri olan Yılın Akademisyeni ödülünü Mehmet Sütyemez aldı.
Yılın Edebiyatçısı İnci Okumuş olurken sahnede şiirlerinden birini de seslendirdi.
Yılın E-Tanıtım Hesabı ise marastanlezzeler oldu. Ödülü hesabın sahibi Fatih Solak aldı
Sibel Topçuoğlu Dedeoğlu Yılın Gastronomi Elçisi seçildi. Ödülü sibel topçuoğlu adına hülya topçuoğlu aldı
Yılın Yerel İnovatif Ürünü haşiroğlu tarhanın yerel ürünlerin tanıtımını arttırmak amacıyla ürettiği Rivos cips tarhana oldu. Ödülü marka sahibi Samet Çiftaslan aldı
Dulkadiroğlu belediyesinin turizmi canlandırmak amacıyla ortaya koyduğu Bahtiyar Yokuşu Projesi Yılın Kültür Varlığını Koruma Ödülüne layık görüldü. Ödül Dulkadiroğlu Belediye Başkan Yardımcısı Arif Yenipınar’a verildi
Dünyaca ünlü birçok caminin hattatlığını yapan Arif Yücel de Yılın Sanatçısı seçildi
Yaptıkları özverili çalışmalarla gündeme gelen Umut Elleri Derneği Yılın Sosyal Sorumluluk Projesine layık görüldü. Ödül Dernek Başkanı Büşra Şen Çiftaslan’a verildi.
Kahramanmaraş’ın gururu milli sporcu Sevilay Öztürk Yılın Sporcusu oldu.
Başkonuş yaylası ile Yılın Turizm Elçisi seçilen Serhan Erdoğanyılmaz, ödülünü aldıktan sonra Kahramanmaraşlı vatandaşları heyecanlandıran bir müjdeli haberi paylaştı.
Ödüllü Hollywood filmlerine çarık üreten Hüseyin KOPAR Yerel Değer- Yaşayan Tarih Ödülüne layık görüldü
Yöresel Mutfak Ödülü
Saray Kasabı
KASİAD Özel Ödülü
Sağlık çalışanları adına il Sağlık Müdürü
KASİAD Teşekkür Ödülü
Ali EMİROĞLU
KASİAD Jüri Özel Ödülü Aksu TV Genel Müdürü Cüneyt Beyit'e verildi.