Esnafın kaldırımı işgal ederek ürünlerini sergilemesi, yayaların rahatça yürüyememesine ve hatta bazı durumlarda yürümekte zorlanmasına neden oluyor. Özellikle engelli bireyler, yaşlılar ve çocuklar için bu durum daha da sıkıntılı hale gelebiliyor.

Ancak işgal edilen kaldırımlar sadece yaya trafiğini engellemekle kalmıyor, aynı zamanda insan sağlığını da tehdit eden bir unsura dönüşebiliyor. Kaldırıma serilen ürünlerin hijyenik olmaması, çeşitli mikropların ve haşerelerin yayılmasına neden olabilir.

Ayrıca, bu ürünlerin kaldırıma serilmesi, acil durumlarda kaldırımın kullanılmasını engelleyerek yangın gibi durumlarda ciddi riskler oluşturabilir.

Yetkililer, bu tür kaldırım işgallerine karşı daha sıkı önlemler almalı ve esnafı kaldırımın işgal edilmemesi konusunda bilinçlendirmelidir. Ayrıca, esnaflar için uygun sergileme alanları oluşturulmalı ve hijyen kurallarına uyulması sağlanmalıdır.

Sonuç olarak, kaldırım işgalleri sadece yaya trafiğini engellemekle kalmayıp aynı zamanda insan sağlığını da tehdit eden bir sorun haline gelmiştir. Bu sorunun çözümü için hem esnafların hem de yerel yönetimlerin işbirliği içinde hareket etmesi gerekmektedir.

