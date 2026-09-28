Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, çocukların eğitim, kültür ve sanat gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla sürdürdüğü yatırımlara hız kesmeden devam ediyor. Başkan Fırat Görgel’in sosyal belediyecilik vizyonuyla Binevler Mahallesi’nde hayata geçirilen Cahit Zarifoğlu Çocuk Sanat Merkezi, ilk misafirlerini ağırlamak için hazırlıklarını tamamlama aşamasına geldi.

Çocukların güvenli, nitelikli ve eğitici bir ortamda vakit geçirmelerine imkân tanıyacak olan merkezde, ilk dönem kursları için başvurular resmen alınmaya başlandı.

6–12 Yaş Grubu İçin 13 Farklı Atölye

Çocukların küçük yaşta yeteneklerini keşfetmelerini ve sosyal becerilerini artırmalarını hedefleyen merkezde, alanında uzman eğitmenler eşliğinde 13 farklı kategoride eğitim verilecek:

Sahne ve Görsel Sanatlar: Drama, Ritim, Keman, Resim

Bilim ve Teknoloji: STEM, Robotik Kodlama

Zekâ ve Düşünce Becerileri: Akıl ve Zekâ Oyunları, Satranç, Çocuklar İçin Felsefe

Edebiyat ve Sosyal Gelişim: Masal Hane, Hızlı Okuma, Çocuk Edebiyatı Yazarlık Atölyesi, Değerler Eğitimi

Bu atölyeler sayesinde miniklerin akademik başarılarının yanı sıra hayal güçleri, problem çözme yetenekleri, yaratıcılıkları ve sosyal iletişim becerileri de desteklenecek.

Başvurular İnternet Üzerinden Yapılıyor: Son Gün 30 Eylül!

6 – 12 yaş aralığındaki çocukların faydalanabileceği eğitim programlarına başvurular dijital ortamda gerçekleştiriliyor.