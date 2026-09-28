Kahramanmaraş’ta yeni balık sezonunun başlamasıyla birlikte balık tezgahlarında hareketlilik yaşanmaya başladı. Tezgahlarda özellikle palamut bolluğu dikkat çekerken, vatandaşların taze balığa olan ilgisi de arttı.

Balıkçı esnafı, sezonun palamut açısından oldukça bereketli başladığını belirtiyor. Denizlerden gelen palamutların tezgahlarda yerini almasıyla birlikte balık çeşitliliği de artarken, vatandaşların en fazla tercih ettiği ürünlerin başında palamut geliyor.

Kahramanmaraş’taki balıkçılarda farklı türlerde balıklar satışa sunulurken, palamut bolluğu hem esnafın hem de vatandaşların yüzünü güldürüyor. Balıkçılar, sezonun bereketli geçmesinin fiyatlara ve ürün çeşitliliğine olumlu yansıdığını ifade ediyor.

Esnaf, farklı fiyat seçenekleriyle her bütçeye uygun balık bulunduğunu belirtirken, vatandaşların da sezonun başlamasıyla birlikte balık tezgahlarına ilgisinin arttığını söylüyor.

Özellikle palamudun bol olması nedeniyle vatandaşların bu ürüne yöneldiğini belirten balıkçılar, taze balık tüketiminin önemine de dikkat çekiyor.

Öte yandan Kahramanmaraş’ta balıkçı esnafı sosyal dayanışmaya da katkı sunuyor. Başlatılan “Askıda Balık” uygulamasıyla hayırsever vatandaşların desteği ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Uygulama kapsamında isteyen vatandaşlar ihtiyaç sahipleri için balık bırakabiliyor. Böylece ekonomik imkanları sınırlı olan ailelerin de sofralarına taze balık ulaştırılması hedefleniyor.

Balıkçı esnafı, sezon boyunca hem vatandaşların uygun fiyatlarla taze balığa ulaşmasını hem de dayanışma kültürünün sürdürülmesini amaçlıyor. Kahramanmaraş’ta balık tezgahlarında yaşanan hareketliliğin, sezonun ilerleyen günlerinde de devam etmesi bekleniyor.