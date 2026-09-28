Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde orman yangınının ardından zarar gören alanların yeniden yeşillendirilmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor. Göksun’un Kavşut Mahallesi’nde 11 Ağustos 2025 tarihinde meydana gelen orman yangınında zarar gören bölgelerin yeniden ağaçlandırılması amacıyla toprakla buluşturulan sedir tohumlarından sevindiren haber geldi.

Yangından etkilenen alanlara ekilen 17 ton sedir tohumu filizlenmeye başladı. Toprak yüzüne çıkan yeni filizler, yangının ardından bölgenin yeniden yeşil örtüsüne kavuşması için yürütülen çalışmaların önemli bir aşamaya geldiğini gösterdi.

Orman yangınlarının ardından zarar gören bölgelerin yeniden ormanlaştırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, bölgeye uygun türlerden olan sedir tohumları toprakla buluşturuldu. Aradan geçen sürecin ardından tohumların filizlenmesi, hem bölgedeki çalışmalar açısından hem de doğal yaşamın yeniden canlanması adına umut verdi.

Yetkililer, Yeşil Vatan’ın her karışını yeniden ormanla buluşturmak amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtiyor. Kavşut Mahallesi’nde yangından geriye kalan izlerin zamanla silinmesi ve bölgenin yeniden yeşil bir görünüme kavuşması hedeflenirken, filizlenen sedir tohumları bu sürecin ilk somut işaretlerinden biri oldu.

Yanan her karış toprağın yeniden hayat bulması için yürütülen ağaçlandırma çalışmaları önümüzdeki dönemde de devam edecek.