Afşin ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki Safiye Nurdağı, aniden başlayan şiddetli nefes darlığı ve göğüs ağrısı şikâyetleriyle sağlık kuruluşuna başvurdu. Yapılan tetkiklerde Nurdağı’nın kalbinin içinde ve her iki akciğer atardamarında (pulmoner emboli) ölümcül seviyede büyük pıhtılar bulunduğu tespit edildi.

İleri yaşı, ileri derecede obezitesi ve düşük akciğer kapasitesi sebebiyle operasyonun yüksek risk taşıdığının belirtilmesi üzerine aile, tetkik ve görüntüleme sonuçlarıyla birlikte HG Hospital Kalp Merkezi’ne başvurdu.

Konsey "Ameliyat" Kararı Aldı

Hastanın hayati tehlike içeren durumu HG Hospital’da; Kardiyoloji, Kalp ve Damar Cerrahisi, Anesteziyoloji ve Göğüs Hastalıkları uzmanlarının katılımıyla oluşturulan multidisipliner konseyde detaylıca değerlendirildi. Yüksek cerrahi riske rağmen ameliyatın kaçınılmaz olduğu kararlaştırılarak hasta acil ameliyata alındı.

20 Santimetrelik Pıhtı Temizlendi

Operasyon, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Erdinç Eroğlu ve deneyimli ekibi tarafından başarıyla gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen açık kalp ameliyatında hastanın kalbinin içerisinden yaklaşık 20 santimetre uzunluğunda devasa bir pıhtı çıkarıldı. Aynı seansta her iki akciğer atardamarını tıkayan pıhtılar da tek tek temizlendi.

8 Gün Sonra Şifa İle Taburcu Edildi

Zorlu ve kompleks cerrahi müdahalenin ardından HG Hospital yoğun bakım ve servis ekiplerinin titiz takibiyle hasta kısa sürede toparlandı. Ameliyat öncesinde yaşadığı nefes darlığı ve göğüs ağrısı şikayetleri tamamen gerileyen 69 yaşındaki Safiye Nurdağı, operasyondan 8 gün sonra taburcu edilerek Afşin’deki evine uğurlandı.

"Multidisipliner Değerlendirme Tedavi Sürecinin Önemli Unsurlarından"

Vakanın yönetiminde farklı uzmanlık alanlarının koordineli çalışmasının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Erdinç Eroğlu, özellikle yüksek riskli ve kompleks kalp-damar cerrahisi vakalarında deneyimli cerrahi ekip, anestezi ve yoğun bakım desteğinin yanı sıra multidisipliner değerlendirmenin tedavi sürecinin önemli unsurları olduğunu vurguladı.

Safiye Nurdağı’nın tedavisiyle birlikte HG Hospital Kalp Merkezi, ileri düzey kalp ve damar cerrahisi gerektiren zorlu bir vakayı; farklı branşların koordinasyonu, deneyimli cerrahi ekip ve kapsamlı hastane altyapısıyla başarıyla yönetti.