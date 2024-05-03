A’dan Z’ye İhtiyacınız Olan Ne Varsa Bulabileceğiniz, Şehrin En Büyük Yapı Marketi Marzen Yapı Market Kahramanmaraş’ta Binlerce Çeşit Ürünle Ziyaretçilerini Bekliyor.

Onikişubat İlçesi Selçuklu Mahallesi Eski Tekzen Binasının Bulunduğu Adreste Bulunan Marzen Yapı Market A’dan Z’ye Birçok Üründe İndirim Ve Kampanyalarıyla Arsan Group İştiraki Olarak Hizmet Veriyor.

Marzen Yapı Market, İnşaat Malzemelerinden Elektrik Ve Tesisat Ürünlerine, Boya Ve Dekorasyon Malzemelerinden Bahçe Ve Peyzaj Ürünlerine Kadar Geniş Bir Yelpazede Hizmet Vererek Müşterilere Sağladığı Avantajlar Arasında Uygun Fiyatlar, Kaliteli Ürünler, Uzman Danışmanlık Hizmetleri Ve Zamanında Teslimat Gibi Unsurlar Yer Alıyor.

Marzen Yapı Market, Müşterilerine Sadece Ürün Satmakla Kalmayıp, Aynı Zamanda Projelerinde İhtiyaç Duydukları Teknik Destek Ve Bilgiyi De Sağlayarak Onların İşlerini Kolaylaştırıyor.

Marzen Yapı Market Mağaza Müdürü Cafer Kınalı “Yapı Malzemeleri Ve Hizmetleri Konusunda Güvenilir Bir Adres Arayanlar İçin Marzen Yapı Market, Kaliteli Ürünleri Ve Uzman Kadrosuyla Her Zaman Hizmetinizde.” Dedi.