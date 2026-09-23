Kastamonu’nun İnebolu ilçesi, sabah saatlerinde meydana gelen ve rüzgarın etkisiyle kontrolden çıkan büyük bir yangın felaketiyle sarsıldı. Deresökü köyü Göl Mahallesi’nde iki katlı ahşap bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, mahallede büyük panik yarattı.

Ahşap Yapı ve Rüzgar Felaketi Büyüttü

Edinilen bilgilere göre; bitişik nizamda bulunan ahşap evlerin sık olduğu Göl Mahallesi'nde başlayan alevler, ahşap malzemenin kolay tutuşması ve sert rüzgarın etkisiyle dakikalar içinde yayıldı. İlk evden yükselen dumanlar kısa sürede çevredeki binaları da sardı ve yangın bitişikteki 7 eve daha sıçradı.

Alevleri fark eden köy sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgede adeta seferberlik ilan edildi.

20 Farklı Yangın Söndürme Unsuru Bölgeye Sevk Edildi

Yangının büyüklüğü ve çevredeki ormanlık alana sıçrama riski nedeniyle çevre ilçe ve kurumlardan destek istendi. Olay yerine İnebolu, Devrekani, Abana, Seydiler, Küre ve Taşköprü itfaiye ekiplerinin yanı sıra Kastamonu Merkez, İnebolu ve Devrekani Orman İşletme müdürlükleri, İl Özel İdaresi ile Kastamonu AFAD bünyesinden toplam 20 yangın söndürme unsuru sevk edildi.

Ormanlık Alana Sıçramaması İçin Zamanla Yarışılıyor

Bölgeye ulaşan ekipler, bir yandan 8 evi etkisi altına alan dev alevleri kontrol altına almaya çalışırken bir yandan da yangının hemen yanı başındaki ormanlık alana sıçramasını engellemek için yoğun çaba sarf ediyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ekiplerin yoğun müdahalesi sürerken olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.