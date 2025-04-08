Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin bilim ve teknoloji alanında öncü bir şehir olma yolunda, Bilim ve Toplum Şube Müdürlüğü'nü kurduklarını duyurdu.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bilimsel farkındalığı arttırmak ve toplumu bilimle buluşturmak amacıyla önemli bir adım attı. Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Bilim ve Toplum Şube Müdürlüğü, bilim kültürünü yaygınlaştırmayı ve yeni nesli teknoloji ile tanıştırmayı hedefliyor.

Yeni kurulan şube müdürlüğü, "Bilimi toplumla, toplumu bilimle buluşturuyoruz" mottosuyla faaliyet gösterecek. Çocuklardan gençlere, akademisyenlerden girişimcilere kadar geniş bir kesime hitap eden projelerle Kayseri'nin bilimle şekillendirilmesi amaçlanıyor. Bilim şenliklerinden robotik kodlama atölyelerine, yapay zekâ ve siber güvenlik eğitimlerinden inovasyon desteklerine kadar pek çok etkinlik hayata geçirilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yeni kurulan Bilim ve Toplum Şube Müdürlüğü ile ilgili yaptığı açıklamada, Kayseri'nin bilim ve teknoloji alanında öncü bir şehir olması yolunda kritik bir adım attıklarını belirtti. Başkan Büyükkılıç, “Kayseri'yi bilimle aydınlatacağız. Bilim ve teknolojiyi sadece bir uzmanlık alanı olarak değil, toplumun her kesiminin faydalanabileceği bir değer haline getirmek istiyoruz. Yeni kurduğumuz Bilim ve Toplum Şube Müdürlüğü ile bilimsel bilgiyi erişilebilir kılacak, çocuklarımızı ve gençlerimizi bilimle iç içe büyütmeyi hedefleyeceğiz” dedi.

Büyükkılıç, bu projelerin Kayseri'nin geleceğini bilimle şekillendireceğini belirterek, “Kayseri, bilimle büyüyor. Bu projeler, şehrimizin bilimsel kapasitesini arttırmakla kalmayacak, aynı zamanda Kayseri'yi bilimle aydınlatan bir merkez haline getirecek. Gençlerimizin girişimcilik ruhunu geliştirecek ve şehrimizde inovasyon kültürünü güçlendireceğiz” diye konuştu.

Yeni kurulan Bilim ve Toplum Şube Müdürlüğü, şehrin her kesimine hitap eden çeşitli projelerle Kayseri’yi bilimle buluşturmayı hedefliyor. Şube müdürlüğü tarafından düzenlenecek çalışmalar arasında bilim şenlikleri ve festivaller, STEM ve robotik kodlama atölyeleri, yapay zekâ ve siber güvenlik eğitimleri, doğa bilimleri ve astronomi etkinlikleri, inovasyon ve girişimcilik destekleri gibi birçok farklı proje yer alacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu projelerle teknoloji ve bilimi yalnızca tüketen değil, üreten bir nesil yetiştirmeyi amaçlıyor. Bilim ve Toplum Şube Müdürlüğü’nün çalışmaları, Kayseri’yi bilimle aydınlatan bir merkez haline getirecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Bilim ve Toplum Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen projelere katılmak ve daha fazla bilgi almak isteyen vatandaşlar, https://kayseri.bel.tr/bilim-toplum-sbmd adresini ziyaret edebilirler.