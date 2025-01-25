Kayseri Talas Belediyesi İnovasyon Merkezi bünyesindeki gençlerden oluşan HOKED ileri teknoloji ekibi, hem yeryüzünde hem de uzayda çalışabilen yerli ve milli hava savunma sistemi üzerinde çalışmalar yürütüyor.

KAYSERİ (İGFA) - Uçak mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği ve endüstri mühendisliği gibi kritik alanlarda eğitim alan 10’un üzerindeki gençten oluşan ekip, Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın desteğiyle Türkiye’nin yerli ve milli hava savunma sistemlerine katkı sunmayı amaçlıyor.

HOKED ekibi, Talas Belediyesi İnovasyon Merkezi’nin AR-GE ve inovasyon vizyonunu, ileri mühendislik teknikleri ve teknoloji entegrasyonuyla birleştirerek geleceğin teknoloji için çalışmalar sürdürüyor.

Merkezin sahip olduğu güçlü altyapı ve yeni nesil prototip geliştirme donanımı sayesinde genç mucitler otonom sistemler, yapay zeka algoritmaları ve en yeni teknolojileri harmanlayarak teknoloji gelişimini takip ediyor.

Genç ekip, ileri teknoloji kapsamında yürütülen çalışmalarda tarımsal insansız kara aracını (TİKA), gerektiğinde silahlı insansız kara aracına (SİKA) dönüştürme gibi çalışmalarda yol kat etmeyi hedefliyor.

Yaptığı teknolojilik çalışmalarla TEKNOFEST gibi büyük yarışmalara katılan gençler hava savunma sistemi alanında geçen yılın finalistleri arasına girerek dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

GENÇ MUCİTLERDEN BAŞKAN YALÇIN’A TEŞEKKÜR

Yerli ve milli hava savunma sistemine katkı sağlamak amacında olduklarını ifade eden gençler, “Talas Belediyesi İnovasyon Merkezi, bu anlamda bizim için büyük bir fırsat oldu. Çok güzel imkânları var ve rahat çalışma ortamı buluyoruz. Gençlere büyük önem veren ve bu imkânı sağlayan Talas Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Yalçın’a çok teşekkür ediyoruz” diye konuştular.