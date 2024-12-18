Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kepez Mahallesi’nde belediye ve hayırsever işbirliğiyle yapımı son aşamaya gelen okul binasında incelemelerde bulundu.KAYSERİ (İGFA) - Hayırsever İşadamı Mustafa Çıkrıkçıoğlu ve eşi Betül Çıkrıkçıoğlu’nun adını taşıyacak ilk ve ortaokul için konuşan Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Kepez bizim için önemli. Burada yapılan ilkokul ve ortaokulda eğitim inşallah bahar ile birlikte başlayacak.” dedi.

Başkan Yalçın, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte Kepez’deki okul binasında incelemelerde bulundu.

“KIRSALDAKİ İNSANLARIMIZA NE YAPSAK AZ”

İnşaatla ilgili yetkililerden bilgiler alan Başkan Yalçın hayırsever ile birlikte yapımı tamamlanma aşamasına gelen okul hakkında, “Kepez’in bizim için ayrı bir önemi var. Birçok çalışmayı burada gerçekleştirdik, gerçekleştiriyoruz. Bunların en önemlilerinden biri hayırseverimizle birlikte yaptığımız ilkokul ve ortaokul binamız. İnşallah baharla birlikte okulumuzun açılışını gerçekleştireceğiz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Babaları zor işlerde çalışırken, anneleri tarla tapan hayvancılıkla uğraşırken çocukların da eğitimlerine ne kadar önem versek azdır. Bütün kırsalımızda yaşayan insanlarımız ekmeğimizi, yiyeceğimizi sağlıyorlar. Yapılan işlerde emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Kepez halkına hayırlı olsun. Hayırseverimize de ayrıca teşekkür ediyorum, Allah hayrını kabul etsin” diye konuştu.

“BAŞKANIMIZ NE İSTEDİYSEK YAPTI”

Kepez Mahalle Muhtarı Ayhan Demirezen, seçimlerin ardından göreve geldiği günden bu yana ne istediyse Başkan Yalçın’ın yaptığını belirterek teşekkür etti. Mahalle sakinleri de okul hakkında övgüyle bahsederek, “Yapandan, yaptırandan, emeği geçenlerden Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

“YALÇIN BAŞKAN İYİ Kİ VAR”

Cengiz Doğan isimli bir Kepezli vatandaş da yapılan okulun çoğu ilçede olmadığını anlatarak, “Çok güzel olmuş. Mükemmel. Mustafa Yalçın başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İyi ki var.” şeklinde konuştu.