Kayseri'de 12. sınıf öğrencisi Nisa İrem Kılıçkıran ve arkadaşı Melike Naz Şahan, annelerinin kalp rahatsızlığı sonrası geliştirdikleri biyobozunur nanoparçacıklı stent ile TÜBİTAK bölge 1'incisi oldu. Projeleri, maliyet açısından büyük tasarruf sağlarken, hastaların ikinci bir ameliyata ihtiyaç duymadan iyileşmesine yardımcı olmayı hedefliyor.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri'de 12'nci sınıf öğrencisi Nisa İrem Kılıçkıran (17), 1 yıl önce kalp krizi geçiren annesinden etkilenip, sınıf arkadaşı Melike Naz Şahan ile ameliyat sonrasında kendiliğinden eriyebilen 'Biyobozunur nanoparçacıklı stent' geliştirdi. Projeleriyle TÜBİTAK bölge 1'incisi seçilen öğrenciler, mayısta finallerde yarışacak. Nisa İrem Kılıçkıran, "Stentimizi geliştirirken biyoyazıcılardan destek aldık. Bu şekilde de kişiye özel üretim sağlandı" dedi.

HERKESİN KULLANABİLMESİNİ SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ'

Stentin dayanıklılığı ve maliyeti hakkında bilgi veren Şahan, "Geliştirdiğimiz yeni bir tasarım sayesinde de stentimizin dayanıklılığını büyük oranda artırdık. Hem de bizim en büyük farkımız, maliyet farkı. Bizim ürettiğimiz stent, x birimse günümüzde kullanılan ve dışarıdan ithal olarak aldığımız metal stentler 22x birim kadar. Yani yaklaşık 20-22 kat kadar bir fark vardı. Bizim ürettiğimiz stent sayesinde maliyet olarak minimuma indik. Bu sayede herkesin bu stenti kullanabilmesini sağlamayı hedefliyoruz

Fizik öğretmeni Ferhat Çekim de "Öğrencilerimiz, 1 yıl önce bana gelerek, Nisa arkadaşımızın annesinin rahatsızlanması sonucu bir fikir ortaya attı. Öğrencimizin annesinin kalp tıkanıklığı, damar tıkanıklığının olması ve bu konuda neler yapabileceğimizi ve bu sürecin çok zor şartlarda atlattıklarını bildiğimden dolayı öğrencilerle beraber, 'Biz neler yapabiliriz?' diye düşündük. Dar bütçelerle çalışmalarımızı yürütüyoruz.