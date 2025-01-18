Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları ve İş Dünyası ile Buluşma Programı’nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kayseri’yi yalnız bırakmayacağız” dedi.KAYSERİ (İGFA) - ‘Kayseri modeli’ belediyecilik çizgisinde yerel yönetim hizmetlerini etkin bir şekilde sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Anadolu’nun merkezinde ticaret ve sanayi üssü olarak Türkiye’nin üretimine ve ihracatına önemli bir katkı sunan kentte, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sanayici ve iş insanlarını bir araya getirdi.

Gerçekleşen Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları ve İş Dünyası ile Buluşma Programı’na Kayseri Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda sanayici ve iş insanlarına hitap ederek, Kayseri’de dolu dolu bir gün geçirdiklerini kaydetti. Erdoğan, “Pek çok destek ve proje ile Kayseri’nin yanında olduk. Bundan sonra da Kayseri’yi yalnız bırakmayacağız. Ülkemize ve milletimiz için bütün bu başarıları tattıran Kayseri’yi ve Kayserili iş adamlarımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.

Kayseri’nin, Türkiye Yüzyılı’nın inşasına destek vereceğini ifade eden Erdoğan, “Yola çıktığımız günden itibaren bizimle beraber olan Kayseri’nin Türkiye Yüzyılı’nın inşa sürecinde de bize destek olacağına yürekten inanıyorum. Rabbim dayanışmamızı, muhabbetimizi daim eylesin diyorum. Bu güzel ve anlamlı buluşma için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmanın ardından Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç, günün anısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediyelerini takdim etti.