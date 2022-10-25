ALPEDO - Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, Kayseri Üniversitesi’nin kariyer etkinliğine katıldı. Kervancıoğlu burada önce “Çıraklıktan Zirveye” konulu söyleşi gerçekleştirdi. Sonrasında ise satırla dondurma şov yaptı. Şovun ardından 3 bin öğrenciye dondurma ikramı yapıldı.

Kariyer etkinliğinde konuşan Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Etkinliğe katılan Başkan Sami Kervancıoğlu’na teşekkür etti.

ALPEDO - Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu ise iş hayatında başarının yollarını ve mesleki tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

“40 ülkede bayrağımızı dalgalandıracağız”

Kervancıoğlu, “Ben hayalime ulaşmak için çalıştım. 10 kişilik dükkanda bir mücadelemiz vardı. Şimdi Kahramanmaraş'ta 10 mağaza zincirimiz, Türkiye'de ise 175 noktadayız. Hedefimiz 195 noktaya ulaşmak ve 17 ülkedeki varlığımızı 40 ülkeye getirmektir." dedi.

“Hedef koymadan başarı olmaz”

Sami Kervancıoğlu ayrıca iş hayatında ve kariyerde sabır, sebat ve kanaatin çok önemli olduğunu belirterek çalışmadan, emek sarf etmeden ve hedef koymadan başarıyı yakalamanın zor olduğunu kaydetti.

Konuşmalarının ardından Kervancıoğlu, 175 kilogramlık dondurmayı satırla kesti. Kesilen dondurmalar ise programa katılan 3 bin öğrenciye ikram edildi.