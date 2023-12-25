Konutlarda fahiş kira artışını engellemek amacıyla geçen yıl yürürlüğe giren kira oranını yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme, 1 Temmuz 2024’te sona eriyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, yüzde 25 kira zammı sınırının kaldırılacağını söylediğine dair çıkan haberler üzerine, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bir açıklama yayınladı.

"Yüzde 25 kira zammı sınırı kaldırılacak haberleri gerçek dışı"

Kirada yüzde 25 fiyat artışı sınırlamasına dair bilgilendirme

Kirada yüzde 25 sınırı, 11 Haziran 2022 tarihinde kabul edilen "Konut Kiraları ile Faiz Zamları ve Bu Zamların Kiracıya Etkileri ile Yapılacak Düzenlemelere Dair Kanun Teklifi" ile getirilen bir düzenlemedir. Bu düzenlemeye göre, 1 Temmuz 2023 tarihine kadar yenilenen konut kira sözleşmelerinde kira artışları, bir önceki yıl kira tutarının yüzde 25'ini geçemeyecektir.

Düzenlemenin amacı, artan enflasyon nedeniyle fahiş kira artışlarının önüne geçmektir. Ancak düzenleme, hem ev sahipleri hem de kiracılar tarafından eleştirilere maruz kalmıştır. Ev sahipleri, düzenlemenin kira gelirlerini düşürdüğünü ve bu nedenle kiraya verdikleri konutları satmaya yöneldiklerini belirtmektedir. Kiracılar ise düzenlemenin yeterli olmadığını ve kira artışlarının daha da kontrol altına alınması gerektiğini savunmaktadır.

Düzenleme, 2 Temmuz 2023 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle uygulanacak ve 1 Temmuz 2024 tarihinde sona erecektir.

Düzenlemenin etkilerine ilişkin olarak yapılan araştırmalar, düzenlemenin kira artışlarını bir miktar yavaşlattığını ancak fahiş artışların tamamen önüne geçmediğini göstermektedir. Araştırmalara göre, düzenlemenin uygulandığı dönemde kira artışları, düzenleme uygulanmayan dönemlere göre daha düşük kalmıştır. Ancak yine de kira artışları, enflasyon oranının üzerinde gerçekleşmiştir.

Düzenlemenin uzun vadeli etkilerinin ise henüz net olarak bilinmediği belirtilmektedir. Bazı uzmanlar, düzenlemenin arz ve talebi dengeleyerek kira piyasasını uzun vadede sakinleştirebileceğini savunmaktadır. Diğer bazı uzmanlar ise, düzenlemenin ev sahiplerini konutlarını satmaya yönelterek konut piyasasını daraltabileceğini ve bu nedenle kira fiyatlarının daha da artabileceğini belirtmektedir.