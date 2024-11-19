Kestane satıcıları kış aylarının gelmesiyle birlikte köşe başlarında kurdukları kestane ocaklarında satış yapmaya başladı.

Kış aylarının vazgeçilmez yiyeceği kestane, lezzetli olmasının yanı sıra çok da sağlıklı ve besleyici bir yemiş.

Düşük yağ ve yüksek nişasta değerleri ile diğer fındık türlerinden farklı olan kestane, ufalanan tatlı dokusu ve hafif bir lezzeti ile damakları tatlandırıyor.

Konuyla İlgili Aksu Haber’e Konuşan Esnaf Cuma Çolak, Yeni Mahsül Kestanelerin 400 ile 500 TL arası Kilogram Fiyatı İle Tezgâhlardaki Yerini Aldığını Söyledi.