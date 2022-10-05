Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan polis memuru Bilal Ağır, Akademi Caddesi üzerinde eski eşi Yasemin Ağır ile Yahya Aydın'ın içerisinde bulunduğu otomobilin önünü kesti. Bilal Ağır, otomobilden indirdiği eşi ile Yahya Aydın'ı darbetti.

Ardından belinden çıkardığı tabancayla, önce eşine ardından da Yahya Aydın'a kurşun yağdırdı. Sırtından vurulan Yasemin Ağır ile bacağından, karnından ve başından vurulan Yahya Aydın kanlar içerisinde yığıldı.

Eski eşi ile yanındaki kişiyi vurarak öldürdü

Ağır'ın açtığı ateş sonucu yerden seken kurşunlardan biri de o sırada yoldan geçen Şeyma Ü.'ye isabet etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yasemin Ağır ile Yahya Aydın, hayatını kaybederken, Bilal Ağır ise tutuklandı.

Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesinde 'tasarlayarak eski eşi öldürme' ve 'tasarlayarak öldürme' suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet, 'olası kastla nitelikli yaralama' suçundan ise 7 yıla kadar hapis cezası ile hakkında dava açılan Bilal Ağır'ın yargılanmasına başlandı.

Duruşmaya sanık Ağır ve avukatı ile maktul Yasemin Ağır'ın yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili, taraf avukatları ile Bursa Barosu Kadın Hakları Komisyonu vekilleri katıldı.

"Boşandım ama eve gidip geliyorum"

Savunmasını yapan Bilal Ağır, eşiyle iki kez evlendiklerini ve son seferde onun isteğiyle boşanmalarına rağmen aralarında büyük sorunlar olmadığını, eve gidip geldiğini söyledi. Ağır, eşinin kendisini aradığını ve kızlarını dışarı çıkarmak üzere konuştuklarını ancak sonrasında evden ayrıldığını öğrendiğini belirtti.

"Polis aracında kızımı aradım"

Kızına bir şeyler almak üzere alışveriş merkezine gittiğini öne süren Bilal Ağır, "Alışveriş merkezi önünde eski eşimin kullandığı araca denk geldim. Aracı durdurdum. Yasemin Ağır'dan arka tarafa geçmesi istedim. Arabada tartışmaya başladık. Yanındaki Yahya Aydın bana küfür etti. Maktulde silah olduğunu düşündüm ve silahımı çektim. 'Sorunları büyütmeye gerek yok' dedim ama bana küfür etti. Silah patladı, Yahya'nın vurulduğunu gördüm sonra karanlık çöktü, ne olduğunu hatırlamıyorum. Polis 'teslim ol' deyince kendime geldim, silahı bıraktım. Sonra polis aracına alınıp yalnız kalınca kızım Defne'yi arayıp annesinin kaza geçirdiğini söyledim" diye olayı anlattı.

"Vatanı, beni savunacak kişi beni ciğerimden vurdu"

Yasemin Ağır'ın annesi Pakize Ulutaş da şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Yasemin Ağır'ın babası Ahmet Ulutaş ise sanığın kızlarını vurduktan sonra kendilerini arayarak kaza geçirdiklerini söylediğini belirterek, "Canınız sağ olsun sizde bir şey var mı? dedim. Halbuki Yasemin'i öldürmüş. En büyük cezayı almasını istiyorum. Vatanı, beni savunacak kişi beni ciğerimden vurdu." dedi.