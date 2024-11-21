‘Üreten Kent İzmit’ vizyonuyla çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi, 3 yıl önce hayata geçirdiği mantar üretim tesisinde bu sezonki ilk hasadı gerçekleştirdi. Hasat edilen istiridye mantarları ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtıldı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren mantar üretim tesisinde protein bakımından zengin istiridye mantarı üretimi bu yıl da artarak devam ediyor.

Çiftçiye yeni üretim alanları sunmak adına oluşturulan tesiste, talep halinde vatandaşlara mantar üretimi eğitimi verilirken hasat edilen istiridye mantarları İzmit’in çeşitli noktalarında halka dağıtılıyor.

HEDEF 20 TON HASAT

Mantar üretimiyle ilgili bilgi veren Kırsal Hizmetler Müdürü İsmet Kunttaş, “3 yıldır protein bakımında zengin olan istiridye mantarını üretmekteyiz. Hem bölge halkımıza eğitim vererek üretmelerini teşvik ediyoruz hem de hasat ettiğimiz mantarları vatandaşlara ücretsiz dağıtıyoruz. Bu yılki ilk hasadımızı gerçekleştirerek yaklaşık 1 ton mantar elde ettik. Öz kaynaklarımızla ürettiğimiz bu istiridye mantarlarını çeşitli noktalarda halkımıza dağıttık. Bu sezon üretim hedefimiz 20 ton” ifadelerini kullandı.