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İHA'nın haberine göre, ailesiyle beraber geleceği Türkiye'de Başiskele Müftülüğünde program düzenleneceği öğrenildi.

Müslüman olduktan sonra Mariya Madina’nın ismi Zeynep Medine oldu.

Mariya Madina’ya Başiskele Din Görevlileri Derneği Başkanı ve Barbaros Camii İmamı Kadir Çelikiz tarafından mealli Kur’an-ı Kerim ve ilmihal hediye edildi.

Çevresinin de rehberliğiyle İslam dinini seçen Madina için Başiskele Barbaros Camii’nde ihtida töreni yapıldı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesine 6 aylığına gelen Kolombiyalı Mariya Madina'nın hayatı değişti. Genç kız, öğrenci olarak geldiği kentte eğitiminin yanı sıra İslamiyeti araştırdı.

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