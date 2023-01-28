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Vatandaşlar konut finansman paketinden 31 aralık 2023’e kadar faydalanabilecek.

Düzenlemeye göre programdan faydalanacak kişilerin, yanıltıcı beyanda bulunması durumunda verilen destekler geri alınacak, idari para cezası uygulanacak. Firmaların yanıltıcı beyanında ise satış bedelinin yüzde 25'i kadar idari para cezası kesilecek.

Taksitlerin yüzde 30'u aşan kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığınca geri ödenmesi şartıyla karşılanacak. Konut yüklenicileri de satış bedeli üzerinden yüzde 5 katkı sağlayacak.

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