Tarihin en büyük sosyal konut projesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu sözlerle duyurmuştu:

"Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konutu hamlesini başlatıyoruz. İlk kez sahibi olacak vatandaşlarımızın sabırsızlıkla beklediği bu projeyle ilgili hazırlıklar bitmek üzeredir."

Atılan adımlar fahiş fiyatları frenledi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, fahiş fiyat artışı uygulayanların cezalandırılacağını söylemişti.

Ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı, konut fiyatlarına ilişkin saha denetimlerini sıkılaştırdı.

Hükumetin art arda attığı adımlarla konut fiyatlarındaki fahiş fiyat artışları frenlendi. Özellikle eski konut fiyatlarındaki düşüş emlak piyasasına da yansıdı.

Fiyatlardaki düşüş sürecek mi?

Projeler daha hayata geçmeden piyasalar olumlu yönde sinyal verdi, fiyatlarda gerileme görüldü.

Ankara Tüm Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Akçam, konut fiyatlarındaki köpüğün alındığını, fiyatların yüzde 10 civarında düşüşe geçtiğini belirterek, "Aslında taban rakama daha henüz gelmedi. Biz ümit ediyoruz ki maliyetler düşsün, hükumetimizin projeleri bir hayata geçsin, durağan bir rakama gelsin istiyoruz" dedi.

Konut fiyatlarındaki düşüşün devam edeceği öngörülüyor.