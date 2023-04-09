İlk ve orta öğrenimimi doğduğum ilçe olan Afşin’de tamamladı. Yüksek Öğrenimimi tamamlamak amacıyla Kayseri İlahiyat Fakültesinde öğrenimime başladım, ticari sebeplerle yüksek öğrenimime ikinci sınıfta ara vermek zorunda kaldı. Daha sonrasında yüksek öğrenimimi Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun olarak tamamladı. Askerlik görevimi Bingöl Komando Taburunda yaptı.

İş Deneyimi;

• 1994 yılında İnşaat Malzemeleri alım satımı yapmak üzere Kıraç İnşaat şirketini kurdum

• 1997 yılında Kıraç İnşaat Şirketi adı altında bölgenin ilk fabrikası olan Afşin Un fabrikasını kurdum

• 2005 yılında yine aynı unvan altında bölgenin ilk yem fabrikasını kurdum

• 2007 yılında Kıraç Hazır Beton ve Konkasör tesisini bir ilk olarak bölgeye kazandırdım

• 2015 yılında Kıraç Güneş Enerjisi santralini faaliyete geçirerek temiz enerji adına bölgede ilk adımı attı.

• 2022 yılında bölgenin tarımsal ürünlerinin dünyaya açılması adına MK İnternational firmasını kurarak tarım ürünleri ithalat ve ihracatına başladı.

Siyasi Faaliyetler;

• 1994 yılında Afşin Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanlığı ile siyasi hayatıma başladım.

• Daha sonra kurulan Fazilet Partisinin Gençlik Teşkilatında görev aldım

• 2001 yılında kurulan Ak Parti Afşin İlçe Teşkilatının Kurucu Üyeliği ile Ak Partide

siyasete başladım ve çeşitli dönemlerde İlçe Başkan Yardımcılığı, İl Delegeliği, Seçim

Koordinasyon Başkanlığı Görevlerinde bulundu.

• 2007 yılında yapılan genel seçimlerde Ak Partiden Milletvekili Aday Adayı oldu

• 2011 yılında yapılan genel seçimlerde Ak Partiden Milletvekili Aday Adayı oldum ve

yapılan ve sonucu açıklanan temayül yoklamasında 104 aday adayı arasında 4.sırada

yer aldı.

• 2009 ve 2014 yıllarında yapılan yerel seçimlerde Seçim Koordinasyon Başkanı olarak

görev aldı

• 2015 ve 2018 yıllarında yapılan genel seçimlerde Ak Partiden aday adayı oldu.

STK Faaliyetleri;

• 1991 yılında Milli Gençlik Vakfı çatısı altında sivil toplum faaliyetlerime başladı.

• 2000 yılından bu yana Afşin Ticaret Ve Sanayi Odasında üye ve başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu.

• İlim Yayma Cemiyeti Afşin Kurucuları arasında yer aldı

• 2010 yılından bu yana KIZILAY Gönüllüsü olarak çalışmaya başladı.

• 2023 yılında yaşanan deprem dolayısıyla AFAD Koordinasyon Merkezinde Gönüllü olarak İaşe ve İbate sorumlusu olarak görev aldım, hali hazırda AFAD koordinasyon merkezinde görev aldı.

Hali hazırda Afşin ilçesinde ticari faaliyetlerimi yürütmekte. Evli ve 3 çocuk babasıyı.