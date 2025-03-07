Endolüminal cerrahinin ileri teknikleri arasında yer alan Z-POEM, POEM ve ESD operasyonları, dünyada yalnızca üçüncü basamak olarak adlandırılan nadir merkezlerde yapılabilmekte. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi, bu alanda uzmanlaşmış sayılı merkezlerden biri olarak dikkat çekiyor ve bu tekniklerle yüksek sayıda başarılı operasyon gerçekleştiriyor.

KSÜ Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahtiyar Muhammedoğlu, gerçekleştirdiği bir operasyonla dünya çapında bir ilke imza attı. Zenker divertikülü nedeniyle daha önce Z-POEM yapılan ve şikâyetleri tekrarlayan bir hasta, İstanbul’dan KSÜ Tıp Fakültesi’ne başvurdu. Gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından hastaya endoskopik olarak Redo Z-POEM ameliyatı başarıyla uygulandı.

Doç. Dr. Bahtiyar Muhammedoğlu, yaptığı açıklamada, hastanın durumuyla ilgili bilgi vererek gerçekleştirilen operasyonun önemine dikkat çekti. Başarılı operasyon, KSÜ Tıp Fakültesi’nin endoskopik cerrahideki yetkinliğini bir kez daha ortaya koydu. Bu tür ileri düzey operasyonların, KSÜ Tıp Fakültesi’nin sağlık alanında öncü rol üstlendiğinin bir göstergesi olduğu belirtildi.