İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma, titizlikle derinleştiriliyor. Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı "rüşvet" ve "irtikap" suçlarına yönelik yürütülen dosya kapsamında; tanık beyanları, etkin pişmanlık hükümleri doğrultusunda verilen ifadeler, HTS kayıtları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları tek tek incelendi.

Elde edilen deliller ve hesap hareketleri üzerindeki detaylı incelemeler neticesinde, suçların işlendiğine dair kuvvetli makul suç şüphesine ulaşıldığı resmi makamlarca açıklandı.

Kimler Hakkında Gözaltı Kararı Verildi?

Yürütülen soruşturma çerçevesinde iş insanlarından bürokratlara, avukatlardan firma sahiplerine kadar çok sayıda isim hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Listede yer alan bazı dikkat çekici isimler şu şekilde:

Bürokratlar ve Yerel Yönetim Temsilcileri: Özel Kalem Müdürü Şebnem Kars Şenol, eski Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ve CHP Meclis Üyesi Ali Kotan.

İş İnsanları ve Firma Sahipleri: Resul Mert Çiftçi, Oğuz Ali Helvacı, Haşmet Akkuş, Ertan Can Yazıcı, Macit Günel, Şefik Çalık, Şakir Eviz, Emrah Temel, Yusuf Yazıcı, Hakan Tanır ve Kağan Özcan.

Serbest Meslek Mensupları: Avukatlar Ezgi Tezcan Yaşar ile Umut Yaşar, eğitimci İsmail Yurtseven, tekniker Atıl Ulaş Bengi, mimar Cumhur Ulusoy, harita mühendisi Hasan Hüseyin Demirkol ve muhasebeci Ertan Sözmener. Kız Alma Kavgası Kanlı Bitti! İki Aile Birbirine Girdi: 2 Ölü, 5 Yaralı Var İçeriği Görüntüle

Üç İlde Eş Zamanlı Baskın: 15 Şüpheli Yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İzmir, Antalya ve Aydın illerinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda toplam 15 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Güvenlik güçleri, soruşturma kapsamında tespiti yapılan diğer firari şüphelileri yakalamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Arka Plan: Süreç Nasıl Başlamıştı?

Kuşadası Belediyesi'ne yönelik yürütülen adli süreç daha öncekilerle birlikte genişliyor. Daha önce de benzer iddialar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada; görevinden uzaklaştırılan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan ve Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş'in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli 13 Mart'ta Aydın, İzmir ve Antalya'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmış, aralarında Ömer Günel'in de bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmıştı.

Başsavcılık, soruşturmanın tüm yönleriyle ve maddi gerçeğin aydınlatılması amacıyla büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.