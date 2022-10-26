Alanya’ya bağlı Fığla Mahallesi’nde bulunan Alanya Nezihe Soydan Ticaret Meslek Lisesi’nin çatı katında, saat 19.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Lisenin kullanılmayan atıl durumdaki binasının çatı kısmında çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yangına müdahale ederken, polis bölgede önlem aldı.
Ekipler, alevleri kontrol altına aldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.