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Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Lisenin kullanılmayan atıl durumdaki binasının çatı kısmında çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alanya’ya bağlı Fığla Mahallesi’nde bulunan Alanya Nezihe Soydan Ticaret Meslek Lisesi’nin çatı katında, saat 19.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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