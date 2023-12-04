Madenciliğin dünyanın en meşakkatli, emek ve alın teri gerektiren mesleklerinin başında geldiğini belirten Akçul, maden facialarında can veren şehitleri de anarak, geçmişte yaşanılan maden kazaları, bu günün bir kutlamadan çok hayatını kaybeden maden işçilerimizi anma, geride kalan işçilerimizin sıkıntılarını gündeme getirme günü halini almıştır. Her fırsatta dile getirmemize rağmen, maden sektörü başta olmak üzere tüm tehlikeli iş kollarında gerekli tedbirlerin zamanında alınmaması ve iş güvenliği konusunda yaptırımların caydırıcı olmaması bu faciaların yaşanmasındaki en büyük etkendir. Büyük madencilik kazalarına bakıldığında, birçoğunun özel maden ocaklarında yaşandığı apaçıktır.

Bu vesileyle yaşanan tüm bu olumsuzlukların giderilmesini temenni ederken tüm yer altı zenginliklerimizi ülkenin ve insanlığın hizmetine sunan Madencilerimizin“ 4 Aralık Dünya Madenciler Gününü” kutlar, hayatlarını kaybeden Madenci şehitlerimize Allah’tan rahmet, fedakâr ailelerine başsağlığı dilerim” dedi